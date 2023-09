Alberto Aquilani: “Dovremo affrontare la FeralpiSalò da squadra senza pensare alle assenze”

Scritto da admin• 1:27 pm• Pisa SC



PISA – Alla vigilia della sfida contro la FeralpiSalò mister Alberto Aquilani fa una analisi sui progressi ed il lavoro fatto dalla squadra fatto in settimana.

di Giovanni Manenti

SUGLI AVVERSARI. “La Feralpisalò ci porrà delle insidie, ma non è importante l’avversario, quanto come lo affronteremo in un ottica di miglioramento del percorso di crescita che stiamo portando avanti”.

SULLE ASSENZE. “L’assenza di due giocatori importanti come Tramoni e D’Alessandro può comportare a qualche variazione tattica, ma sono fiducioso sulle qualità della rosa a disposizione che può sopperire alle assenze”.

PROGRESSI FATTI E DA FARE. “Noi abbiamo l’obbligo di lavorare sulle cose dove possiamo migliorare, senza piangerci addosso, sulle difficoltà derivanti dalle assenze, pur confermando che la condizione fisica non sia ottimale in qualche elemento, unitamente ad un blocco psicologico derivante dal tempo in cui non riusciamo a vincere in casa, ancorché abbiamo analizzato l’azione del pari che non avremmo dovuto subire”.

CARACCIOLO E TORREGROSSA. “Per Caracciolo e Torregrossa sono convocati, ma il fatto di essere pronti non vuol dire che possono essere in grado di giocare per tutti i 90′, anche se i due che ho ricordato possono essere schierati domani”.

SU MOREO. “Moreo è apprezzabile per il suo rendimento nel sacrificarsi, anche se stavolta eccede, ed è vero che quando svaria sulle fasce ci deve essere qualcuno che occupa lo spazio, con quella necessaria incisività che mi attendo sia da Valoti che anche da Arena, avendo tali giocatori le qualità giuste per poter risultare decisivi nel risolvere le partite, mentre per ciò che concerne il reparto difensivo, sono contento di avere tutti i giocatori disponibili, così da avere solo l’imbarazzo della scelta per una gara che dobbiamo affrontare come se fosse una finale”.

RIFLESSIONI. “È vero che non tiriamo molto in porta e dobbiamo lavorare su questo settore, per essere più concentrati e convinti nel momento in cui portiamo avanti l’azione offensiva”.

