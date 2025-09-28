Stefano Pioli: “La squadra ci mette tanta volontà. Dobbiamo dare tutti di più”

PISA – Nel dopo gara l’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, scende in sala stampa per commentare lo 0-0 nel derby toscano con il Pisa.
di Antonio Tognoli
“Ci manca qualcosa nella volontà di andare a cercare l’uno contro uno e al tiro. L’inizio complicato pesa nella testa dei giocatori che sentono la delusione dell’ambiente. Non sempre nel calcio si riesce a fare quello che si vuole. Comunque la squadra ha grandi margini di miglioramento“.
“Tutti noi dobbiamo fare qualcosa in più. Noto nella squadra una grande volontà e la squadra sicuramente può fare meglio. E’ un periodo che noi supereremo piano piano. Spero prima possibile. Ma dobbiamo stare di più dentro la partita. Una vittoria potrebbe darci quella scossa giusta.”
“Noi tutti gli allenamenti e tutte le partite dobbiamo dare qualcosa per vincere. Oggi comunque siamo stati dentro la partita“.
“Il Pisa è squadra fisica ben organizzata ce lo aspettavamo così anzi oggi è stato molto più prevedibile di altre occasioni”.Last modified: Settembre 28, 2025