Written by Settembre 28, 2025 6:52 pm Pisa SC

Idrissa Tourè: “Ci manca solo la vittoria, stiamo facendo bene”

HomePisa SCIdrissa Tourè: “Ci manca solo la vittoria, stiamo facendo bene”

PISA – Anche contro la Fiorentina Idrissa Tourè è risultato uno dei migliori in campo. Dopo la gara è sceso in sala stampa per commentare il pari a reti bianche tra Pisa e Fiorentina.

di Antonio Tognoli

Abbiamo affrontato fino ad ora squadre fortissime, a noi manca solo la vittoria. Oggi meritavamo di vincere. Dobbiamo però continuare cosi e sono convinto che arriverà“.

Quando arriverà il mio primo gol in serie A? Spero presto, ma non lo so. Io tutte le volte che gioco parto sempre con l’idea di fare gol“.

Vogliamo prendere esperienza in questa serie A il mister mi aiuta e mi dà una visione di gioco più ampia di come lui vuole giocare negli ultimi trenta metri davanti alla porta. I suoi consigli cerco di portarli sul campo. Oggi mi sono confrontato con Gosens giocatore forte tedesco come me. E’ veramente forte. C’è un pò di rammarico perchè sapevamo quanto valesse questa partita per i nostri tifosi e volevamo vincerla“.

Last modified: Settembre 28, 2025
Previous Story
Stefano Pioli: “La squadra ci mette tanta volontà. Dobbiamo dare tutti di più”
Next Story
Alberto Gilardino: “La squadra ha fatto una partita incredibile. I progressi mi danno coraggio”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti