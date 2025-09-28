Idrissa Tourè: “Ci manca solo la vittoria, stiamo facendo bene”

Written by Antonio Tognoli• 6:52 pm• Pisa SC

PISA – Anche contro la Fiorentina Idrissa Tourè è risultato uno dei migliori in campo. Dopo la gara è sceso in sala stampa per commentare il pari a reti bianche tra Pisa e Fiorentina.

“Abbiamo affrontato fino ad ora squadre fortissime, a noi manca solo la vittoria. Oggi meritavamo di vincere. Dobbiamo però continuare cosi e sono convinto che arriverà“.

“Quando arriverà il mio primo gol in serie A? Spero presto, ma non lo so. Io tutte le volte che gioco parto sempre con l’idea di fare gol“.

“Vogliamo prendere esperienza in questa serie A il mister mi aiuta e mi dà una visione di gioco più ampia di come lui vuole giocare negli ultimi trenta metri davanti alla porta. I suoi consigli cerco di portarli sul campo. Oggi mi sono confrontato con Gosens giocatore forte tedesco come me. E’ veramente forte. C’è un pò di rammarico perchè sapevamo quanto valesse questa partita per i nostri tifosi e volevamo vincerla“.

