Written by Settembre 28, 2025 6:37 pm Pisa SC

Pablo Marì: “Abbiamo fatto un passettino in avanti, ma non è servito per vincere”

HomePisa SCPablo Marì: “Abbiamo fatto un passettino in avanti, ma non è servito per vincere”

PISAPablo Marì contro il Pisa è stato preferito a Comuzzo ed ha guidato la difesa a tre insieme a Pongracic e capitan Ranieri.

di Antonio Tognoli

Abbiamo tanta voglia di regalare la gioia ai nostri tifosi oggi abbiamo fatto un passo in avanti che però non è servito a vincere”

Ho una certa età ed esperienza, le cose le vedo questa squadra cercherà di lavorare di più. Dobbiamo ritrovare la fiducia e questo lo possiamo fare solo vincendo

“Il Pisa ha fatto una grande pressione noi però abbiamo cercato di ribattere colpo su colpo“..

Last modified: Settembre 28, 2025
Previous Story
Pisa – Fiorentina 0-0. Un pareggio “beffardo”. Anche con la viola manca un rigore per un fallo di mano solare
Next Story
Stefano Pioli: “La squadra ci mette tanta volontà. Dobbiamo dare tutti di più”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti