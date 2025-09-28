Pablo Marì: “Abbiamo fatto un passettino in avanti, ma non è servito per vincere”

Written by Antonio Tognoli• 6:37 pm• Pisa SC

PISA – Pablo Marì contro il Pisa è stato preferito a Comuzzo ed ha guidato la difesa a tre insieme a Pongracic e capitan Ranieri.

“Abbiamo tanta voglia di regalare la gioia ai nostri tifosi oggi abbiamo fatto un passo in avanti che però non è servito a vincere”

“Ho una certa età ed esperienza, le cose le vedo questa squadra cercherà di lavorare di più. Dobbiamo ritrovare la fiducia e questo lo possiamo fare solo vincendo

“Il Pisa ha fatto una grande pressione noi però abbiamo cercato di ribattere colpo su colpo“..

