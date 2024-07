Stefano Moreo dal ritiro di Bormio: “Inzaghi ha portato tanto entusiasmo”

Scritto da admin• 12:09 pm• Pisa SC

PISA – Dal ritiro di Bormio attraverso i canali della società nerazzurra parla l’attaccante Stefano Moreo che ben conosce le metodologie del nuovo allenatore Filippo Inzaghi.

“Il lavoro sta andando bene è il quarto anno che lavoro con mister Pippo Inzaghi, so quello che può dare alla squadra, alla società e ai tifosi. Ha portato tanto entusiasmo. In questa fase del ritiro stiamo lavorando tanto, stiamo facendo fatica come giusto che sia“.

Moreo sposta l’attenzione sul gruppo: “Il gruppo si diverte e lavora, c’è grande voglia di far bene, tanta voglia di giocare, con molti giovani che si stanno mettendo in buona evidenza con molto entusiasmo. Sarà un campionato difficilissimo, dovremo migliorare tanto, credo che arriveranno nuovi giocatori, ma sono sicuro che potremo dire la nostra“.

