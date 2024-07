Internet Festival torna a Pisa dal 10 al 13 ottobre. Tema principale sarà la Generazione

Scritto da admin• 12:23 pm• Pisa, Attualità

PISA – Giunto alla sua quattordicesima edizione, Internet Festival 2024 si terrà a Pisa dal 10 al 13 ottobre. Il tema principale sarà Generazione.

Nell’era dell’intelligenza artificiale, il concetto di generazione è in perenne evoluzione. L’ingegno e la creatività umana ci guidano lungo itinerari ricchi di possibilità dove interrogarsi sul valore generativo dell’essere umano.

In un’epoca caratterizzata dalla riorganizzazione e dall’implementazione delle conoscenze, si profilano nuove forme di futuro sempre più complesse e articolate. Per comprendere e affrontare questa nuova realtà, è necessario instaurare un dialogo tra generazioni e riflettere profondamente sull’agire dell’essere umano, motore e guida del processo di generazione, per navigare e plasmare i futuri scenari emergenti.

Last modified: Luglio 24, 2024