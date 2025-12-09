Stangata Nzola: tre giornate di squalifica per l’attaccante angolano

Written by admin• 6:27 pm• Pisa SC

PISA – Stangata per MBala NZola a cui il Giudice Sportivo ha inflitto tre giornate di squalifica.

Nell’ultima partita di campionato contro Parma, Nzola è stato espulso al 48′ del secondo tempo. Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, il motivo è un “forte calcio alla gamba” rifilato a un avversario, con palla non a distanza di giuoco. Il gesto è stato giudicato come condotta violenta e sconsiderata: nessun tentativo di giocare il pallone, e un comportamento “inaccettabile” sul piano disciplinare

Stando al calendario, Nzola non sarà a disposizione di mister Gilardino nelle prossime tre partite di Serie A: contro Lecce, Cagliari e Juventus.



