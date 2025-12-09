‘Energie per la Scuola’: al Santucci di Pomarance un ponte diretto tra diploma e lavoro qualificato

Written by admin• 9:41 pm• Pomarance, Attualità, Eventi/Spettacolo

POMARANCE – Diplomarsi e accedere subito a un lavoro qualificato: è l’obiettivo di “Energie per la Scuola”, il programma formativo promosso da Enel Workforce Evolution per facilitare l’ingresso dei giovani nel settore delle energie rinnovabili attraverso un percorso strutturato scuola–impresa.

L’iniziativa è stata presentata all’Itis Santucci di Pomarance durante un Open Day rivolto alle classi quarte e quinte, con la partecipazione del referente PCTO Luca Antonelli, dei rappresentanti di Enel Workforce Evolution ed Enel Green Power, delle aziende partner, dell’agenzia Orienta e dell’Istituto di Formazione EcoTech. Per l’istituto è la terza edizione del progetto, che lo scorso anno ha portato oltre cento studenti in Italia a essere assunti nelle aziende del settore rinnovabili.

Quest’anno il programma si estende per la prima volta anche agli istituti Lotti di Massa Marittima e Avogadro di Abbadia San Salvatore, coinvolgendo l’intera area della Toscana geotermica e rafforzando il legame tra scuola, territorio e imprese.

La principale novità del progetto è il colloquio preliminare che gli studenti sosterranno con le aziende partner: chi lo supererà potrà iniziare già da gennaio un corso tecnico di 120 ore per la figura di tecnico elettrico – 80 ore durante l’anno scolastico e 40 dopo il diploma – completamente finanziato dalle imprese e svolto presso enti di formazione certificati. Una volta diplomati, gli studenti avvieranno il loro percorso lavorativo nel settore delle energie rinnovabili.

Giunto al quinto anno, “Energie per la Scuola” ha coinvolto a livello nazionale oltre 130 scuole, con più di 1.600 giovani già assunti o in via di assunzione in 80 aziende. Un modello che crea valore per studenti, imprese e territori, contribuendo allo sviluppo dell’indotto legato alle infrastrutture elettriche, digitali e alla produzione da fonti rinnovabili.

Gli Open Day proseguiranno nei prossimi mesi in tutta Italia.

