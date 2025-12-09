Natale nei quartieri: laboratori, musica e l’arrivo di Babbo Natale a Pisanova e al Cep

Written by admin• 4:43 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Arriva il Natale anche nei quartieri di Pisa. L’amministrazione comunale, tramite l’assessorato alle Politiche giovanili, ha organizzato due pomeriggi di festa dedicati ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie.

Gli appuntamenti sono in programma:

sabato 13 dicembre a Pisanova , in via Bargagna 34 (davanti alle Poste),

, in via Bargagna 34 (davanti alle Poste), domenica 14 dicembre al Cep, in piazzale Donatello,

entrambi dalle 16 alle 18.30, con l’iniziativa “Aspettando il Natale. Addobbi e pasticci”.

In programma laboratori creativi, decorazioni per l’albero di quartiere, letterine per Babbo Natale, musica, cioccolata calda e l’atteso arrivo di Babbo Natale.

«Oltre agli eventi nel centro storico – spiega l’assessore Frida Scarpa – abbiamo voluto portare il Natale anche nei quartieri, creando occasioni di incontro e aggregazione per bambini, ragazzi e famiglie. Sono momenti che rafforzano il senso di comunità, contrastano la solitudine e fanno sentire la vicinanza dell’amministrazione ai cittadini. Vogliamo essere presenti nei luoghi vissuti ogni giorno, ascoltare le esigenze delle persone e costruire legami autentici, a partire proprio dalle feste che coinvolgono i più piccoli».

