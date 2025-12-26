“Sport per tutti 2025/26” per le famiglie: domande fino al 25 gennaio

Written by admin• 3:01 pm• Pisa, Attualità, Sport, TOP NEWS HOME PAGE

Scarpa: “Un impegno concreto per garantire a tutti i bambini e ragazzi la possibilità di praticare sport”

PISA – Il Comune di Pisa, tramite l’Ufficio Sport, conferma il proprio impegno per la promozione della pratica sportiva, sia attraverso i contributi alle associazioni sportive sia, in questo caso, con il bando “Sport per Tutti 2025/26”, rivolto alle famiglie con bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni: si potrà presentare la domanda fino al 25 gennaio 2026.

Il progetto nasce dalla consapevolezza della crescente diffusione di stili di vita sedentari tra bambini e adolescenti e dall’importanza dello sport per lo sviluppo psicofisico, la socialità, il rispetto delle regole e l’inclusione. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è garantire a tutti i bambini e i giovani la possibilità di praticare attività sportiva anche al di fuori dell’orario scolastico, superando le difficoltà economiche che possono limitare l’accesso allo sport.

«Un’ulteriore misura di sostegno e valorizzazione del mondo dello sport pisano – dichiara l’assessore allo sport Frida Scarpa – riguarda quest’anno un investimento complessivo di 160 mila euro, in aumento rispetto ai 135 mila euro dello scorso anno, di cui 60 mila euro destinati al progetto “Sport per Tutti” per le famiglie e 100 mila euro stanziati per i contributi ordinari alle associazioni sportive del territorio. Si tratta di un impegno concreto che consente di sostenere le realtà sportive che quotidianamente operano sul territorio e, allo stesso tempo, di garantire ai bambini e ai ragazzi la possibilità di praticare sport, indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia. Puntiamo inoltre a valorizzare le associazioni pisane e a promuovere iniziative come la Notte Bianca dello Sport, occasioni in cui cittadini e territorio possono conoscere e apprezzare l’ampia offerta sportiva della città. Crediamo fermamente nello sport come cultura del movimento e come strumento di benessere psicofisico, inclusione, aggregazione, socialità e apprendimento delle regole, valori che intendiamo continuare a promuovere in ogni iniziativa rivolta a giovani e famiglie».

Bando Sport per Tutti 2025/26

Possono presentare domanda i nuclei familiari con bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni (requisiti richiesti al 31 dicembre 2025), residenti nel Comune di Pisa, interessati a praticare attività sportiva presso i soggetti accreditati al progetto. Le famiglie devono essere in possesso di un ISEE 2025 fino a un massimo di 25.000 euro.

L’entità del contributo è pari a 150 euro per ciascun bambino o ragazzo, fino a un massimo di 450 euro per nucleo familiare. Il contributo è omnicomprensivo, individuale e può essere assegnato per un solo corso o attività sportiva. I voucher saranno erogati sulla base di una graduatoria stilata in ordine decrescente di ISEE, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 60.000 euro per l’anno sportivo 2025/26.

Le domande possono essere presentate entro e non oltre le ore 23:59 del 25 gennaio 2026, esclusivamente tramite procedura online accedendo al portale dei servizi del Comune di Pisa:

https://www.comune.pisa.it/Servizi/SERVIZI-ONLINE-Sport

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, che devono appartenere al genitore o tutore legale del minore. Il contributo sarà corrisposto direttamente ai soggetti sportivi accreditati, a rimborso del voucher utilizzato per l’attività sportiva scelta, che potrà essere usufruito entro e non oltre il 30 giugno 2026.

Qualora il beneficiario non intenda più utilizzare il buono sportivo, è tenuto a darne tempestiva comunicazione via email all’indirizzo sport@comune.pisa.it, al fine di consentire l’assegnazione del contributo ad altri aventi diritto, seguendo l’ordine della graduatoria.

Per ulteriori informazioni, chiarimenti o supporto nella compilazione delle domande online è possibile rivolgersi all’Ufficio Sport del Comune di Pisa, Palazzo Cevoli – Via San Martino 108, ai numeri 050 910988 – 050 910950, o scrivere all’indirizzo email sport@comune.pisa.it.

Last modified: Dicembre 26, 2025