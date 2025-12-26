Approvato il progetto per il nuovo parcheggio del Parco della Pace

Written by Antonio Tognoli• 2:56 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Attualità, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

SAN GIULIANO TERME – Via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione dell’area adibita a parcheggio del Parco della Pace di Pontasserchio. L’amministrazione comunale di San Giuliano Terme ha approvato l’intervento che trasformerà completamente l’area, creando un parcheggio moderno, sostenibile e pienamente accessibile con spazi verdi e alberature.

L’investimento complessivo ammonta a 1.235.000 euro, finanziato attraverso il bando regionale “Contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici“.

Il progetto prevede la realizzazione di 179 posti auto complessivi per autovetture convenzionali, di cui 9 riservati a persone con disabilità, e 2 “stalli rosa” dedicati alle donne in gravidanza. In più è previsto la realizzazione di 2 posti auto per autovetture elettriche, dotati di colonnina di ricarica.

Elemento distintivo del progetto è l’attenzione alla sostenibilità. L’intera pavimentazione sarà realizzata con materiali drenanti ecosostenibili che garantiscono il corretto deflusso delle acque piovane e riducono l’impatto ambientale. Il progetto include inoltre la realizzazione di un’innovativa vasca di prima pioggia per il trattamento delle acque meteoriche prima del loro rilascio nell’ambiente.

L’intervento non si limita alla sola area di sosta, ma prevede una riqualificazione complessiva dello spazio con particolare attenzione al verde pubblico. Saranno piantumati alberi di medio fusto e realizzate aiuole e aree verdi di cuscinetto, dotate di un sistema di irrigazione automatico alimentato da un pozzo situato nel Parco della Pace.

Verrà creato un nuovo percorso pedonale parallelo alla strada provinciale che collegherà il parcheggio al centro abitato, garantendo continuità nei collegamenti.

In un’ottica di mobilità sostenibile, il parcheggio sarà dotato di postazioni per il bike sharing e di un fontanello per l’acqua potabile. L’illuminazione a LED garantirà sicurezza anche nelle ore serali e notturne, mentre la predisposizione per un impianto di videosorveglianza assicurerà il monitoraggio dell’area.

Particolare cura è stata dedicata all’accessibilità: oltre ai posti riservati ai diversamente abili, l’intera area sarà priva di barriere architettoniche. Non mancherà l’arredo urbano, con panchine, cestini e portabiciclette che renderanno l’area accogliente e funzionale.

“Questo progetto rappresenta molto più di un semplice parcheggio. ” – dichiara il sindaco Matteo Cecchelli – Stiamo riqualificando un’area con un approccio moderno e sostenibile, creando uno spazio che servirà quotidianamente i residenti e accoglierà i visitatori del Parco della Pace. La scelta di materiali drenanti, la creazione di ampie aree verdi, l’attenzione all’accessibilità e alla mobilità elettrica dimostrano la visione di un’amministrazione che guarda al futuro. Grazie al contributo regionale che abbiamo ottenuto e all’impegno dell’ente, restituiamo alla comunità di Pontasserchio un’opera che migliorerà concretamente la qualità della vita e valorizzerà uno dei luoghi più amati del nostro territorio“.

Last modified: Dicembre 26, 2025