Spezia, tonfo al Picco contro il Brescia. Il Pisa a Cosenza può andare in fuga

PISA – Tonfo inaspettato dello Spezia (1-0) al Picco nell’anticipo del venerdì per mano del Brescia, con gli aquilotti spezzini che mantengono la terza posizione a quota 55 punti, distaccati di cinque lunghezze dalla squadra nerazzurra, e ora attendono l’esito della partita del Pisa, attualmente secondo con 60 punti, che affronterà il Cosenza sabato alle 15.

Lo Spezia incassa subito un gol al 4′: su un cross di Papetti, Chichizola esce in modo impreciso e Borrelli, di testa, segna. Nonostante gli sforzi, lo Spezia non riesce a pareggiare, e nella ripresa, al 73′, rimane anche in dieci uomini per l’espulsione di Cassata. Lezzerini si fa protagonista con alcuni interventi decisivi su Pio Esposito, Bertola e, in seconda battuta, su Aurelio.

Il Brescia avrebbe potuto raddoppiare in contropiede in un paio di occasioni con Juric e Dickmann, ma comunque riesce a portare a casa una vittoria fondamentale per la salvezza, con le rondinelle dell’ex Rolando Maran che salgono a quota 34 punti.

Per lo Spezia, invece, questa sconfitta pesa nella corsa alla promozione. Ora il Pisa ha l’occasione di approfittarne, cercando di incrementare il proprio vantaggio in una trasferta tradizionalmente difficile come quella contro il Cosenza al San Vito-Marulla.

Programma 31esima giornata Serie B 2024-’25:

Venerdì 28 marzo 2025, ore 20:30

Spezia – Brescia 0-1

Sabato 29 marzo 2025, ore 15:

Cosenza – PISA

Mantova – SudTirol

Modena – Catanzaro

Sampdoria – Frosinone

Cremonese – Cittadella (ore 17:15)

Sassuolo – Reggiana (ore 19:30)

Domenica 30 marzo 2025, ore 15:

Carrarese – Bari

Cesena – Juve Stabia

Salernitana – Palermo (ore 17:15)

LA NUOVA CLASSIFICA. Sassuolo punti 69; PISA 60; Spezia 55; Cremonese 48; Catanzaro 46; Juve Stabia 43; Cesena 42; Bari 40; Palermo 39; Modena 35; SudTirol, Brescia 34; Carrarese, Frosinone, Cittadella 33; Reggiana, Sampdoria 32; Mantova, Salernitana 30; Cosenza 25.

