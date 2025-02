Spaccata alla Farmacia 3 di Via Battelli a Pisa

Written by Antonio Tognoli• 1:12 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Spaccata la scorsa notte alla Farmacia 3 di Via Battelli a Pisa. Il sistema di allarme antifurto e il tempestivo intervento delle Guardie di Città e di una volante della Polizia di Stato hanno impedito che i ladri facessero razzia all’interno della Farmacia Comunale 3.

Alle ore 23:39 la postazione informatica della Centrale Operativa del Corpo Guardie di Città ha registrato delle segnalazioni di allarme intrusione dalla Farmacia e immediatamente ha attivato la procedura di intervento inviando sul posto due autopattuglie per ispezionare lo stabile. Giunte sul posto le Guardie di Città, insieme agli agenti della Polizia di Stato, hanno controllato il perimetro dell’immobile, rilevando che era stata danneggiata solo la vetrata su Via Battelli per accedere all’interno.Il peggio è stato scongiurato grazie al fatto che l’impianto di allarme antifurto, collegato con la centrale operativa dell’Istituto di Vigilanza Corpo Guardie di Città, ha inviato la segnalazione di allarme appena è stata colpita la vetrina della farmacia e grazie al rapido intervento delle radio pattuglie delle Guardie di Città e della Polizia di Stato i malintenzionati sono stati costretti alla fuga.

Per evitare che i malintenzionati tornassero a completare la loro azione furtiva, le Guardie di Città hanno presidiato l’attività commerciale fino al mattino, quando è arrivato il personale della farmacia. Ancora una volta il potenziamento dei controlli nelle ore notturne da parte delle auto-pattuglie del Corpo Guardie di Città è servito a contenere il furto e i danni alla farmacia.

Last modified: Febbraio 18, 2025