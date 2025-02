Marcello Familiari (Femca Cisl): ‘La crisi del cuoio a Santa Croce richiede unità e impegno sindacale’

Written by admin• 1:42 pm• Pisa, Politica, Santa Croce sull'Arno

SANTA CROCE SULL’ARNO – Marcello Familiari, segretario generale della Femca Cisl, è intervenuto alla seconda puntata di “Primo Piano – Addosso ai fatti” su PuntoRadioCascina, in onda sulle frequenze 91.6 MHz.

Durante l’incontro, condotto da Massimo Marini e Luca Doni, si è discusso della crisi del cuoio e della moda nel distretto di Santa Croce. Familiari ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, la Cisl resta fiduciosa e lavora per risolvere i problemi che stanno colpendo migliaia di lavoratori della zona. “La crisi sta interessando tutti, ma il ceto medio è praticamente scomparso“, ha dichiarato.

Crisi del Cuoio. “La zona del distretto del Cuoio sta attraversando un periodo di transizione e crisi. Sono cambiate le modalità produttive. Le grandi firme hanno acquisito le concerie e i terzisti, e se inizialmente sembrava un vantaggio, ora queste concerie stanno producendo solo per le griffe. È lo stesso processo che abbiamo visto a Prato, che ora sta arrivando anche a Santa Croce.“

Il Ruolo del Sindacato. “Il nostro compito in questo momento è informare i lavoratori sulla situazione senza sottovalutare nulla. Il 2025 sarà un anno molto delicato per il settore del cuoio e non nascondiamoci, sarà un periodo difficile. L’obiettivo del sindacato è mantenere tutti al lavoro, ma vediamo segni di preoccupazione tra i lavoratori, che stanno chiedendo la cessione del quinto dello stipendio a causa delle difficoltà economiche. Questo è un campanello d’allarme che non possiamo ignorare.“

La Moda e la Solidarietà Sindacale. “La crisi ha colpito prima le piccole aziende, ma noi faremo di tutto per non perdere nemmeno un posto di lavoro. La nostra forza risiede nell’unità. In questo momento di difficoltà, le sigle sindacali sono unite come non mai. Con i colleghi sindacalisti c’è sempre stata una forte sinergia, e se non riuscissimo a mantenere questa unità, dovremmo davvero riflettere sulla nostra missione.“

