Sovrintendente e due agenti della Polizia Penitenziaria rimasti feriti dopo un aggressione

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PISA – Appena qualche settimana fa la Segreteria Provinciale dell’Al.Si.P.Pe, Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria diretta da Enrica Vento denunciava l’ennesima aggressione ad un agente della polizia penitenziaria nella Casa Circondariale Don Bosco di Pisa , anche allora, protagonista dell’aggressione un detenuto con patologie psichiatriche, che colpiva alla testa con un pugno l’agente di sezione rendendo necessari i controlli all’ospedale cittadino.

“Ci troviamo a commentare l’ennesima aggressione, che ha visto coinvolti due agenti e una Sovrintendente , la collega intervenuta in aiuto degli agenti , di cui uno che era stato preso per il collo dal detenuto violento è rimasta ferita rendendo necessario per tutti e tre i controlli presso l’ospedale cittadino, dove i sanitari hanno riscontrato per la Sovrintendente delle contusioni guaribili con sette giorni di prognosi“, commenta Enrica Vento.

“Al personale aggredito tutta la nostra solidarietà – continua la nota – che torna sugli appelli diretti agli Uffici Superiori in merito alla gestione della tipologia di detenuti che spesso con i loro comportamenti destabilizzano l’ordine negli istituti penitenziari, tipologia di detenuti che ripetiamo devono essere trattati in strutture adeguate, rimaniamo in attesa di interventi ormai non più rimandabili a tutela del personale che purtroppo opera in situazioni di disagio e con poca sicurezza. Per concludere alla Sovrintendente e ai due agenti della polizia penitenziaria rimasti feriti vanno gli auguri di una pronta guarigione da parte della nostra Segreteria Provinciale“, conclude la nota stampa di AI.Si.P.Pe.

Last modified: Aprile 11, 2026