Sostegno di Trapani, Grossi e Bucci a Nardella sulla proroga del nuovo regolamento EUDR

PISA – Il Consigliere Regionale del Partito Democratico, Matteo Trapani, esprime pieno sostegno alla posizione espressa dall’europarlamentare Dario Nardella (PD – S&D) in occasione del voto sulle nuove modifiche e sulla proroga del Regolamento EUDR nonché alle sue dirette ricadute sull’importante distretto conciario toscano. Al sostegno si uniscono le voci di Federico Grossi, capogruppo del centrosinistra a Castelfranco di Sotto, e Mariangela Bucci, capogruppo del centrosinistra a Santa Croce Sull’Arno.

“Condividiamo l’obiettivo fondamentale e non negoziabile del Regolamento EUDR: la lotta alla deforestazione e la tutela ambientale,” dichiara Trapani. “Tuttavia, come evidenziato dall’europarlamentare Nardella, l’attuale formulazione presenta criticità operative che rischiano di danneggiare irrimediabilmente le nostre imprese sul territorio, in particolare nel distretto toscano, leader in Europa. Queste aziende, infatti, utilizzano scarti della filiera zootecnica, agendo pienamente nel solco dell’economia circolare. Siamo contenti del risultato, coerente agli impegni che ci eravamo presi con il territorio”.

Federico Grossi sottolinea l’impatto sul territorio: “Il distretto vive direttamente il rischio di un Regolamento che, pur nobile negli intenti, è sbagliato nei suoi passaggi applicativi per il comparto conciario. La nostra filiera utilizza scarti della zootecnia ed è per sua natura circolare, eppure è penalizzata da oneri burocratici e di tracciamento eccessivi e inapplicabili.”

Mariangela Bucci aggiunge: “Le nostre imprese, in particolare le PMI, rappresentano un’eccellenza globale di qualità e sostenibilità. Dobbiamo proteggere l’occupazione e la competitività del settore lavorando per ottenere modifiche specifiche che rendano l’EUDR compatibile con la realtà della concia, che è il più importante d’Europa.”

I rappresentanti del Partito Democratico ribadiscono la loro vicinanza alla posizione unitaria sostenuta da UNIC – Concerie Italiane, Filctem CGIL, Femca CISL, e Uiltec UIL. “L’allarme congiunto di imprese e sindacati sulla ‘desertificazione’ non può essere ignorato. La nostra battaglia si focalizza sulla modifica del testo per adeguare le norme alle realtà produttive. Il nostro impegno continua a livello comunitario per tutelare l’occupazione e la competitività del distretto,” affermano Trapani, Grossi e Bucci.

“L’EUDR è uno strumento giusto che parte da principi condivisibili. La nostra battaglia è per una sua correzione pragmatica, non per un suo annullamento. Chi chiede la cancellazione del regolamento, come la destra, dimostra di non avere a cuore né l’ambiente, né la capacità di innovazione delle nostre imprese. Sosteniamo l’approccio costruttivo di Nardella: modificare per salvare il settore,” conclude Trapani.

