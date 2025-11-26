I Vigili del Fuoco di Pisa primeggiano a Livorno nelle gare nazionali di Lotta Libera

Written by Antonio Tognoli• 5:42 pm• Pisa, Sport

PISA – Sabato 22 novembre, a Livorno, si è svolta una prestigiosa gara nazionale di Lotta Libera, valida come Coppa Italia, che ha visto protagonisti i Vigili del Fuoco di Pisa, capitanati dagli allenatori Francesco Gaddini e Fabrizio Mainardi.



La squadra pisana ha offerto una prova di altissimo livello, conquistando il terzo posto nella classifica a squadre e confermandosi ancora una volta tra le realtà più solide del panorama nazionale. Un valore speciale ha reso ancora più significativa questa edizione: la Coppa Italia era dedicata allo storico presidente della società pisana, Mario Cerrai, come segno di profonda gratitudine per tutto ciò che ha fatto per i Vigili del Fuoco di Pisa e per la lotta italiana.

I risultati degli atleti:

Ronny Frias (70 kg)

Protagonista assoluto della giornata, vince tutti gli incontri per superiorità tecnica, dominando i propri avversari. In finale chiude con una tecnica spettacolare che infiamma il pubblico e gli permette di conquistare il primo posto nella sua categoria.

Damiano Sforzi (79 kg)

Porta a casa due vittorie importanti, poi cede in semifinale. Nella finalina ritrova subito concentrazione e determinazione, vince l’incontro e conquista una medaglia di bronzo.

Iacopo Casella (70 kg)

Percorso quasi perfetto: vince tutti gli incontri per superiorità tecnica, mettendo in mostra una qualità tecnica davvero elevata. Si arrende soltanto a un ottimo atleta romano e chiude la competizione con un prestigioso terzo posto.

Giacomo Marinai (92 kg)

Anche per lui una gara di grande spessore: vince tre incontri, perdendo solamente contro l’atleta di casa, il livornese, e sale sul podio con un terzo posto pienamente meritato.

Randy Frias (65 kg)

Nonostante la giovane età e l’inesperienza, disputa una gara entusiasmante: vince tre incontri in maniera brillante, ma paga qualche ingenuità in due combattimenti decisivi e chiude comunque con un ottimo quinto posto.

Davide Cataldo (79 kg)

La sua gara si interrompe al primo incontro, perso negli ultimi secondi a causa di un piccolo errore che gli è costato la vittoria. Una prova comunque utile in ottica crescita personale e tecnica.

Nasir Mohammed (65 kg)

Dopo un buon avvio e un ottimo atteggiamento sul tappeto, viene superato al primo incontro per un errore di inesperienza. Anche per lui si tratta di un passaggio importante nel percorso di maturazione agonistica.

Nathan Testi (97 kg)

Chiamato in causa con pochissimo preavviso, si presenta comunque in ottima forma fisica e con grande disponibilità verso la squadra. La sua corsa viene però fermata da un fortissimo atleta livornese, senza che questo cancelli il valore della sua prestazione e del gesto di mettersi in gioco per il gruppo.

Con questo risultato, i Vigili del Fuoco di Pisa si confermano per un altro anno una delle società più forti d’Italia nella Lotta Libera. Gli allenatori Gaddini e Mainardi si dicono: “Siamo super orgogliosi dei nostri ragazzi: si sta formando un gruppo solido e compatto, pronto a scalare ancora le classifiche italiane, sottolineano inoltre quanto sia «straordinario vedere come stia crescendo il movimento della lotta in Italia”, crescita alla quale la società pisana dei Vigili del Fuoco continua a dare un contributo fondamentale, nel solco anche del lavoro e dell’impegno portati avanti negli anni da Mario Cerrai.

Last modified: Novembre 26, 2025