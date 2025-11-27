Written by Novembre 27, 2025 5:46 am Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

L’Effemeride Pisana del 27 novembre 2025

di Leonardo Miraglia

Giovedì 27 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:25 e tramonta alle 16:44, le ore di luce solare sono 9 e 19 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 279mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

 
San Valeriano di Aquileia, vescovo

Valeriano, vescovo di Aquileia fra il 370 circa e il 387/388, rappresentò l’inizio della più bella stagione della Chiesa di Aquileia; presso il centro episcopale fiorì un notevole seminario di studi teologici e di formazione ascetica. La sua presenza pastorale costituì il segno delle ripresa della fede nicena contro l’arianesimo che per un ventennio aveva dominato in Occidente, specialmente a Milano. La sua professione di fede fu apertamente pronunciata in occasione del Concilio delle Chiese occidentali, da lui presieduto, che si tenne ad Aquileia il 3 settembre 381, con la partecipazione di santi vescovi dell’Italia, della Gallia, dell’Africa, fra cui S. Ambrogio di Milano.

E’ accaduto il 27 novembre:

  • 1095 – Papa Urbano II convoca la Prima crociata durante il celebre appello al Concilio di Clermont
  • 1868 – Guerre indiane: battaglia del Washita – George Armstrong Custer, tenente colonnello dell’esercito statunitense, guida un attacco contro un gruppo di pacifici Cheyenne che vivono nelle riserve
  • 1895 – Alfred Nobel sottoscrive il proprio testamento, con il quale istituisce i riconoscimenti oggi noti come Premi Nobel
  • 1922 – Howard Carter e Lord Carnarvon diventano le prime persone dell’era moderna a entrare nella tomba del faraone egiziano Tutankhamon
  • 1941 – Con la resa di Gondar, l’Italia perde l’Africa Orientale
  • 1965 – Guerra del Vietnam: il Pentagono comunica al presidente statunitense Lyndon B. Johnson che, per far sì che le operazioni pianificate abbiano successo, il numero di soldati americani in Vietnam deve essere incrementato da 120.000 a 400.000
  • 1990 – Unione europea: l’Italia firma gli Accordi di Schengen
  • 1998 – La console Sega Dreamcast viene rilasciata in Giappone
  • 2002 – Primi casi noti di SARS (Severe acute respiratory syndrome)
  • 2005 – Il fiume Tevere esonda in Umbria e a Roma raggiunge i 12 metri, livello record secondo solo ai 12 metri e 41 centimetri del 1986

La frase del giorno di Frate Indovino:

Al confessore, al medico e all’avvocato non si tiene il ver celato

Nati il 27 novembre:

ANDERS CELSIUS

Anders Celsius

Fisico a astronomo svedese

α 27 novembre 1701  ω 25 aprile 1744

JIMI HENDRIX

Jimi Hendrix

Chitarrista statunitense

α 27 novembre 1942  ω 18 settembre 1970

BRUCE LEE

Bruce Lee

Attore statunitense, leggenda del kung fu

α 27 novembre 1940  ω 20 luglio 1973

ROBERTO MANCINI

Roberto Mancini

Allenatore di calcio italiano

α 27 novembre 1964

Yulia Tymoshenko

Leader politica ed imprenditrice ucraina

α 27 novembre 1960

Deceduti il 27 novembre:

ALEXANDRE DUMAS FIGLIO

Alexandre Dumas figlio

Scrittore francese

α 27 luglio 1824  ω 27 novembre 1895

ORAZIO

Orazio

Poeta lirico e scrittore satirico dell’antica Roma

α 8 dicembre 65 A.C.  ω 27 novembre 8 A.C.

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)

I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Novembre 25, 2025
