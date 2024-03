Sostegno al Bosco di Archimede, Pontedera per l’Accoglienza e la Solidarietà: il pensiero del candidato Sindaco di centrodestra Bagnoli

Scritto da admin• 9:44 pm• Pontedera, Politica, Tutti

PONTEDERA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del candidato Sindaco del Centrodestra, Matteo Bagnoli.

“Nei prossimi cinque anni, Pontedera deve ritornare ad essere un luogo di ascolto e accoglienza. Certamente, accoglieremo anche questa comunità, se necessario. Se questa brutta vicenda dovesse avere l’epilogo che temiamo, voglio assicurare a coloro che vivono e lavorano presso il Bosco di Archimede, e a tutti coloro che si preoccupano del benessere degli animali, che troveranno amici al loro fianco. Questo è quanto sottolinea Matteo Bagnoli, candidato sindaco per il centrodestra a Pontedera, che si è recato al Bosco di Archimede, un rifugio per animali nel comune di Capannoli che rischia di essere sgomberato. “La situazione è davvero struggente. Il Bosco di Archimede rappresenta prima di tutto una comunità, che non include solo gli animali, ma anche i volontari che da anni lavorano instancabilmente qui. Hanno costruito una vera famiglia, fatta di affetti e relazioni. Spezzare e disperdere questa comunità sarebbe un atto di violenza e insensibilità, sottolinea Bagnoli, aggiungendo “potrebbe sembrare una questione marginale per chi non è direttamente coinvolto, ma dovrebbe essere una battaglia di tutti. Un’amministrazione che si accanisce su una rete di affetti e relazioni è il contrario della mia visione di governo del territorio. È segno di una classe dirigente completamente disattenta ai bisogni e incapace di ascoltare le voci provenienti dalla comunità, conclude la nota.

Last modified: Marzo 25, 2024