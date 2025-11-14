Sospensione temporanea dell’erogazione idrica a Calci per lavori sulla rete

Written by admin• 1:08 pm• Calci, Attualità

CALCI- Acque comunica che, per consentire lavori sulla rete idrica nel comune di Calci, sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua dalle ore 21 di martedì 18 alle ore 2 di mercoledì 19 novembre nelle seguenti vie: Brogiotti (tratto tra via Roma e via Ruschi), Don Minzoni (tratto tra via Ruschi e via Nuova), Corte Gargini, della Chiostra, del Colle, Sant’Andrea, Caprile, Santa Caterina, Ruschi, Santa Maria, delle Casaline, Cava, Franceschi, Ermolao, dei Natali, Santa Lucia, Tevere, Arno, Santo Pietro, Roma (tratto tra via Ruschi e la Certosa), della Certosa, Centofanti, Venezia di Rezzano, del Seminario (tratto iniziale), XX Settembre (tratto tra via Roma e Poggio della Propositura), in piazza Cammeo e in località La Cagnola.

Sarà attivato un punto di rifornimento idrico sostitutivo in via della Cagnola. Al ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua, destinati comunque a risolversi rapidamente.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà posticipato di 24 ore, mantenendo le stesse modalità operative.

Acque si scusa per i disagi e ricorda che per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Novembre 14, 2025