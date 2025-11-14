Written by Novembre 14, 2025 1:07 pm Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Proiezione speciale del film “Discesa Libera” con la presenza del regista Sandro Torella a Pisa

PISA- Martedì 25 novembre, alle ore 21:30, il Lanteri Cinema Caffè di Pisa ospiterà la proiezione del film “Discesa Libera” con la presenza in sala del regista Sandro Torella. Maggiori informazioni e trailer sono disponibili ai seguenti link: Sito ufficialeTrailer.

Il film invita a riflettere sul rapporto tra memoria, identità e affetti: attraverso l’incontro tra un giovane e gli ospiti di una casa di cura affetti da Alzheimer, la storia esplora la perdita e la rinascita interiore, restituendo valore alle relazioni umane. La partecipazione attiva di persone con Alzheimer, ospiti della clinica La Quinta Stella di Civitavecchia, conferisce al progetto una dimensione autentica e profondamente toccante.

“Discesa Libera” è stato premiato come miglior film al London Rolling Film Festival 2025 ed è candidato al Globo d’Oro 2026.

