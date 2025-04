Sospensione dell’erogazione idrica a Staffoli: disagi fino alle ore 21 e autobotte in Piazza della Segheria

Written by admin• 4:13 pm• Santa Croce sull'Arno

SANTA CROCE SULL’ARNO- A causa di un imprevisto verificatosi durante i lavori sulla rete idrica a Staffoli, nel comune di Santa Croce sull’Arno, si comunica che la sospensione dell’erogazione idrica, prevista per oggi, martedì 8 aprile, proseguirà fino alle ore 21 nelle seguenti vie: via delle Pinete (tratto compreso tra via Carmignano e Poggio Adorno), via Carmignano, via Pieraccioni, via Villa Lami, via Molino Bechini e località Poggio Adorno. Nella restante parte di Staffoli, invece, è già in corso il ritorno ai normali livelli di servizio.

Per ridurre i disagi, sarà attiva un’autobotte in piazza della Segheria per rifornire gli utenti.

Acque si scusa per i disagi causati e ricorda che per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Aprile 8, 2025