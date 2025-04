Inaugurata la variante a Castelnuovo Val di Cecina

Written by admin• 4:46 pm• Attualità, Pisa

L’opera a cura della Provincia di Pisa è del valore complessivo di 13 milioni di euro

CASTELNUOVO VAL DI CECINA – Inaugurata nella giornata di martedì 8 aprile la Variante di Castelnuovo Val di Cecina, opera realizzata dalla Provincia di Pisa e finanziata dalla Regione Toscana. Hanno preso parte all’evento il Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo, l’Assessore alla Viabilità e Infrastrutture Stefano Baccelli, il Sindaco di Castelnuovo Val di Cecina Alberto Ferrini, e i Sindaci della ValdiCecina.

“Un lungo iter con vicende complesse, quello che ha portato alla bella giornata odierna in cui abbiamo inaugurato un’opera importante per tutta la comunità e per questa area della ValdiCecina, una infrastruttura del valore complessivo di circa 13 milioni di euro, di cui l’ultima tranche di appalto del valore di 3.4 milioni, di cui 300mila di risorse dell’ente provinciale“, afferma il Presidente Massimiliano Angori. “Un risultato eccezionale dunque per questa area e per questa comunità, per il quale dobbiamo ringraziare per la loro tenacia e il loro lavoro i dipendenti e le dipendenti degli uffici della viabilità provinciale Come enti di secondo livello, nonostante tutto, la Provincia di Pisa dimostra di esserci“.

“Con questa inaugurazione puntiamo l’attenzione, ancora una volta, sulla strategicità delle infrastrutture e in particolare sulle strade, collegamenti fondamentali anche per portare avanti politiche fondamentali come ad esempio quelle legate alla geotermia, elemento peculiare di questa zona della Toscana“, aggiunge il Presidente Eugenio Giani. “Alla Provincia di Pisa, al netto delle criticità che si sono verificate per la realizzazione di questa opera, e al Presidente Massimiliano Angori, i complimenti per aver perseguito con determinazione il compimento di questo ambizioso progetto che da oggi è al servizio della collettività“.

“Con soddisfazione, nonostante l’attesa, accogliamo l’inaugurazione di questa opera che sicuramente sarà un beneficio anche per il centro storico di Castelnuovo Val di Cecina, poiché sarà funzionale a decongestionare i flussi di traffico” dichiara il Sindaco di Castelnuovo Val Di Cecina Ferrini. “Ringrazio la Provincia di Pisa, pertanto, e la Regione Toscana per il suo impegno concreto, chiedendo anche all’ente regionale di continuare a rivolgere energie al nostro territorio per risolvere, adesso, i nodi infrastrutturali della vallata“.

Last modified: Aprile 8, 2025