Sos sangue: hanno donato 10 operatori sanitari. L’8 Marzo regalo delle associazioni alle donne donatrici

PISA – Stavolta all’appello a donare il sangue hanno risposto gli operatori sanitari dell’Unità operativa di Anestesia e rianimazione interdipartimentale diretta dal professore Francesco Forfori, non nuovi a queste iniziative, coordinati dal referente infermieristico Massimo Elisei, che in una decina hanno effettuato la donazione all’Unità di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti diretta dal dottor Alessandro Mazzoni.

Un ringraziamento da parte di tutto lo staff del Centro trasfusionale oltreché dell’Aoup tutta per questo importante e significativo gesto di solidarietà fra colleghi.

Intanto domani, in occasione della Festa della donna, le associazione dei donatori in collaborazione con la coordinatrice infermieristica del Centro trasfusionale Anna Michelotti e tutto lo staff sanitario, saranno presenti per ringraziare tutte le donne donatrici di sangue con un piccolo regalo. Ci saranno anche le Crocerossine della sezione Croce rossa Pisa dipendenti dell’Azienda e sarà possibile donare dalle 14 alle 15.30.

Si ricorda che il Centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. I referti possono essere ritirati dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13. E’ possibile prenotare le donazioni o gli esami pre-donazione chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742.

