Serie BKT. Il punto dopo la ventottesima giornata

11:34 am

PISA – Torna a favore delle prime quattro della Classifica, tutte vittoriose, il 28esimo turno del torneo cadetto a conclusione del trittico settimanale, così da aumentare il distacco sulle più dirette avversarie, fra le quali vince solo il Parma,. mentre in coda importanti successi per il Come e, soprattutto, per la SPAL, che consente a quest’ultima di abbandonare la quanto mai scomoda situazione di fanalino di coda.

dì Giovanni Manenti

Nella gara interna contro il Venezia, la Capolista Frosinone si lascia definitivamente alle spalle il passo falso contro il Parma ottenendo l’ottava vittoria nelle ultime 10 giornate a spese di un Venezia apparso troppo remissivo in difesa così che, dopo l’iniziale vantaggio di Mulattieri dopo un quarto d’ora di gioco, la partita si è chiusa già in avvio di ripresa con il definitivo 3-0 firmato da caso ed ancora dal giovane attaccante Scuola Inter che raggiunge la “doppia cifra” e consente alla propria squadra di mantenere 11 punti di margine sul Genoa che, nel posticipo serale del lunedì, deve attendere la prima mezzora per scardinare il muro difensivo del Cosenza grazie al difensore Dragusin (al terzo centro negli ultimi quattro incontri …) per poi dilagare nella ripresa con Gudmundsson, Puscas ed Jagiello per il 4-0 conclusivo che permette alla formazione di Gilardino di salvare il secondo posto solitario.

Già, perché alle spalle dei rossoblù liguri non mollano sia Bari che SudTirol, con i biancorossi pugliesi a confermare la loro veste di “squadra da trasferta” andando a conquistare l’ottavo successo esterno stagionale al “Ciro e Lillo Del Duca” grazie ad un contestato calcio di rigore nel recupero del primo tempo trasformato con freddezza dal Capocannoniere Cheddira (salito a quota 15 fra i Marcatori …) dopo che l’Ascoli era da poco rimasto in 10 per l’espulsione di Falasco per doppia ammonizione, così da infliggere ai bianconeri marchigiani la prima sconfitta della gestione di Mister Breda in panchina, mentre continua il sogno Promozione della matricola SudTirol che contro il Perugiaincrementa a 9 gare utili la propria serie positiva imponendosi per 2-1, risultato sbloccato da Mazzocchi e quindi, dopo il temporaneo pareggio di Casasola per gli umbri trasformando un rigore alquanto generoso, toccare a Curto firmare il successo che mantiene gli altoatesini a soli tre punti dalla seconda piazza.

Non riescono, viceversa, a mantenere il ritmo delle prime sia il Pisa che anzi, opposto all’Arena Garibaldi al Palermo, disputa un primo tempo a dir poco imbarazzante al termine del quale il vantaggio di Di Mariano per i rosanero deve essere visto con soddisfazione, per poi riuscire, grazie ai cambi a modificare un assetto tattico iniziale sicuramente errato, a riacciuffare l’1-1 grazie ad una “perla” del subentrato Sibilli nei minuti conclusivi, per un pari che comunque consente alla formazione di Mister D’Angelo quantomeno di guadagnare una posizione in Classifica portandosi al quinto posto alla pari con la Reggina (ma in vantaggio nei confronti diretti …), visto che i calabresi nel secondo anticipo del sabato sera incappano nella settima sconfitta di questo Girone di ritorno al cospetto di un Parma che, peraltro, non fa molto per assicurarsi i tre punti, risultando sufficiente per 1-0 conclusivo il colpo di testa di Vazquez a metà ripresa che permette agli emiliani di mantenere vive le speranze di accedere ai Playoff.

Occasione persa, al contrario, per il Cagliari che, nonostante che con Mister Ranieri in panchina abbia subito una sola sconfitta, non riesce a dare continuità di risultati al proprio percorso, visto che anche a Brescia non sfrutta il vantaggio maturato a metà ripresa con un calcio di rigore trasformato da Lapadula (salito a quota 11 fra i Marcatori …), facendosi raggiungere a 10′ di distanza grazie al centro di Bisoli che consente ai padroni di casa di sperare ancora in una pur problematica salvezza, così come la Ternana viene bloccata fra le mura amiche dal combattivo Benevento che reagisce per due volte allo svantaggio firmato da Mantovani e Coulibaly per i rossoverdi umbri per merito di Acampora e Tello, sfiorando addirittura il colpo grosso nel finale con una rete di Schiattarella peraltro giustamente annullata per una posizione di fuorigioco attiva di un compagno.

Per finire, successo di misura del Como sul Modena, giunto alla terza sconfitta consecutiva, unica formazione ad aver concluso il trittico settimanale senza aver conquistato punti, firmato da Cerri con un preciso colpo di testa in tuffo ad inizio ripresa e che in riva al Lario sperano possa sancire la definitiva uscita della formazione di Mister Longo (già 13 punti nel ritorno …) dalla Zona Playout ora distante 6 lunghezze, nel mentre si gode la prima vittoria sulla panchina della SPAL Massimo Oddo con il 2-1 a spese del Cittadella che porta le firme del centrocampista greco Ioannis Fetfatzidis e del 19enne Matteo Prati (alla sua prima rete fra i Professionisti …), utile ad abbandonare l’ultimo posto in Classifica e, soprattutto, ad interrompere una serie negativa che durava da ben sette turni.

Risultati 28 giornata:

Pisa – Palermo 1-1

Reggina – Parma 0-1

Ascoli – Bari 0-1

Brescia – Cagliari 1-1

Como – Modena 1-0

SudTirol – Perugia 2-1

Frosinone – Venezia 3-0

SPAL – Cittadella 2-1

Ternana – Benevento 2-2

Genoa – Cosenza 4-0

LA NUOVA CLASSIFICA: Frosinone p.61; Genoa p.50; Bari p.49; SudTirol p.47; PISA e Reggina p.42; Parma p.40; Cagliari p.39; Palermo p.38; Ascoli e Ternana p.36; Como e Modena p.35; Cittadella p.34; Perugia p.30; Venezia p.29; SPAL e Benevento p.28; Brescia p.27 e Cosenza p.26

Marzo 7, 2023