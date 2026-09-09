Soggiorno estivo Auser a Misano, vacanza tra mare, gite e socialità

Written by Redazione• 11:53 am• Casciana Terme Lari

Il gruppo di anziani di Casciana Terme Lari e Terricciola accompagnato dai giovani operatori Fabio e Samuele

CASCIANA TERME LARI – Mare, passeggiate, escursioni e momenti di socialità. Prosegue con un bilancio positivo il soggiorno estivo a Misano Adriatico promosso dall’Auser, in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Casciana Terme Lari e Terricciola.

Il gruppo, arrivato sulla Riviera romagnola il 29 agosto, è accompagnato dai giovani operatori Fabio e Samuele, che seguono l’organizzazione delle attività e i partecipanti durante l’intero soggiorno.

Dopo i primi giorni trascorsi tra spiaggia, tornei di bocce, partite a carte e serate nella piazzetta vicina all’albergo, il programma è entrato nel vivo con visite al mercato locale, escursioni in motonave e uscite sul trenino turistico, organizzate su due turni per l’elevato numero di adesioni.

«L’accoglienza e la risposta dei partecipanti sono state straordinarie fin dal viaggio in pullman – racconta Fabio –. A Misano si è creato il clima di una grande famiglia. La mini-crociera lungo la costa è stata particolarmente emozionante e nei prossimi giorni proseguiremo con una gita a Rimini e altre serate di festa».

Soddisfazione anche da parte di Samuele: «Nel gruppo c’è una bellissima intesa e tanta energia. Queste giornate dimostrano quanto siano importanti iniziative di questo tipo per contrastare la solitudine e offrire occasioni di svago e condivisione. Ringraziamo l’Auser e i Comuni per la fiducia».

La seconda parte del soggiorno prevede nuove uscite sul territorio, una visita guidata a Rimini e momenti di animazione in albergo, tra cui una tombolata.

Le Amministrazioni comunali di Casciana Terme Lari e Terricciola e i rappresentanti dell’Auser hanno espresso il proprio apprezzamento per la dedizione e la professionalità di Fabio e Samuele, augurando a tutti i partecipanti un sereno proseguimento della vacanza.

Last modified: Settembre 9, 2026