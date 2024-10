Situazione critica sull’argine in Via della Figuretta. Mazzarri: “Si intervenga celermente”

Scritto da admin• 8:16 am• Attualità, Pisa, Politica

PISA – La Consigliera civica di Minoranza, Dott.ssa Elisabetta Mazzarri, interviene sulla condizione critica della strada di Via della Figuretta, situata al confine tra i Comuni di Pisa e San Giuliano Terme, a seguito delle recenti segnalazioni sul rischio di crollo dell’argine che costeggia la strada.

“Sabato mattina la volontaria del rifugio per gatti “I Gatti Mammoni”, Marta Della Rosa, insieme alla presidente dell’associazione, Erika Simi, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, in quanto l’argine adiacente alla strada sta cedendo a causa delle intense piogge, aggravando ulteriormente il rischio per la viabilità. Nonostante numerose segnalazioni, né il Comune di Pisa, né quello di San Giuliano Terme hanno intrapreso azioni concrete, limitandosi a rimpallare le responsabilità fin quando, nonostante Google Maps, usato dalla Polizia Municipale di Pisa che insisteva ad attribuire la responsabilità al Comune di San Giuliano Terme si è riusciti a capire grazie ai Vigili del Fuoco, che la strada si trova sotto la responsabilità almeno territoriale del Comune di Pisa. La situazione è ormai insostenibile: i Vigili Urbani di Pisa sabato hanno transennato la strada, impedendo l’accesso con i mezzi al rifugio e rendendo difficoltoso il trasporto di rifornimenti e le operazioni di adozione degli animali. Questo blocco impedisce non solo l’accesso al gattile, ma anche ai proprietari dei terreni e delle strutture circostanti, tra cui una villa, che devono poter accedere con i propri mezzi”, ha sottolineato la Consigliera Mazzarri.

“Già da tempo, infatti, lungo l’argine erano presenti transenne e segnali di pericolo, testimonianza di un precedente intervento tampone mai completato. Le istituzioni devono intervenire con urgenza e risolvere questo grave problema prima che si verifichi un crollo definitivo, mettendo a rischio la sicurezza di cittadini, volontari e automobilisti,” continua la Consigliera. Via della Figuretta, che si può raggiungere sia da San Giuliano Terme attraverso via del Brennero, sia da Pisa tramite via di Gello (strada dei Paracadutisti) e rappresenta un collegamento importante per le strutture presenti e l’attuale situazione di stallo è inaccettabile. Non possiamo permettere che la burocrazia e l’inerzia amministrativa compromettano la sicurezza e la funzionalità di questa zona,” ha dichiarato la Dott.ssa Mazzarri.

In seguito alle segnalazioni, la Consigliera ha inoltre sollecitato l’intervento del Consorzio di Bonifica responsabile della manutenzione di fiumi e fossi nell’area. “È essenziale che il Consorzio e i Comuni collaborino per una risoluzione definitiva del problema, prima che la situazione peggiori ulteriormente,” conclude Mazzarri. La Consigliera chiede quindi un intervento immediato da parte del Comune di Pisa, ritenuto responsabile almeno per competenza territoriale a fare chiarezza su chi deve occuparsi della strada, per garantire la sicurezza e la piena accessibilità all’area.

