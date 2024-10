La troupe di “Fuori dal Coro” aggredita da un gruppo di extracomunitari a Pisa

Scritto da admin• 8:22 am• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Domenica di paura per la troupe della trasmissione di Rete 4 “Fuori dal Coro” mentre si trovava a Pisa in zona stazione per girare un servizio per la trasmissione di Mediaset.

“Siamo stati aggrediti da alcuni extracomunitari – racconta sui social la giornalista Chiara Giannini – Solo il pronto intervento dei militari e delle forze dell’ordine ha consentito che tutto andasse per il meglio. Grazie a chi sta dando solidarietà a questo episodio ai giornali e all’Ordine dei Giornalisti”, afferma Giannini.

