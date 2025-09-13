Sistemazione aree esterne del Buonarroti di Pisa e razionalizzazione delle isole ecologiche: effettuati lavori dalla Provincia di Pisa del valore di circa 10mila euro

Written by Antonio Tognoli• 10:42 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – La Provincia di Pisa nelle scorse settimane ha provveduto alla sistemazione delle aree ecologiche e alla riorganizzazione del piazzale del Buonarroti con nuova area di parcheggio dei motoveicoli lato (Pisamo provvederà, in base agli accordi a fine mese a predisporre gli stalli ndr).

“Si è provveduto inoltre alla sistemazione della nuova via di esodo per il liceo Buonarroti, ad oggi completata”, fanno sapere dalla Provincia di Pisa. Sono state eliminate le sconnessioni presenti lungo il percorso e realizzate le nuove scale”, fanno sapere dalla Provincia di Pisa, che investito circa 10mila euro per effettuare questi interventi.

Si tratta di una fase sperimentale per capire se la nuova sistemazione sia realmente funzionale. In questa maniera le scuole ed il DSU hanno ciascuna una propria area ecologica da gestire, a ciascuna di esse è assegnato un accesso carrabile controllabile eventualmente in futuro con apposita sbarra, l’esodo dal cancello della piscina è liberato dalla sosta selvaggia, le vie carrabili come gli stalli per disabili sono stati rinnovati e ben evidenziati, Geofor può fare la raccolta piu agevolmente dalla strada senza necessariamente entrare nel piazzale. L’ ente provinciale comunque monitorerà il tutto per capire quali eventuali aggiustamenti apportare.

Last modified: Settembre 13, 2025