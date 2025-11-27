Simone Canestrelli tocca quota 100 in maglia nerazzurra. Una maglia speciale prima di Pisa-Inter

Written by Antonio Tognoli• 6:15 pm• Pisa SC

PISA – Traguardo prestigioso per Simone Canestrelli. Il difensore nerazzurro ha collezionato nell’ultima gara giocata dal Pisa a Reggio Emilia contro il Sassuolo la presenza numero 100 con indosso la maglia del Pisa Sporting Club.

during Pisa SC vs Hellas Verona FC, 7° Serie A Enilive 2025-26 game at Arena Garibaldi – Romeo Anconetani stadium in Pisa (PI), Italy, on October 18, 2025. (Photo by Davide Casentini)

Simone Canestrelli è nato a Montepulciano l’11 novembre 2000, alto 192 cm, ha militato nella Nazionale Under 21 Un traguardo che sarà celebrato dalla società domenica 30 novembre prima del match Pisa-Inter con la consegna di una maglia speciale a Simone Canestrelli entrato nel prestigioso Club dei ‘centenari’.

SERIE A. Nella massima serie sempre schierato da mister Alberto Gilardino come difensore centrale, ha totalizzato 12 presenze più due in Coppa Italia per un totale di 1.260 minuti giocati rimediando un solo cartellino giallo al minuto 87 contro il Verona.

I GOL. In quattro anni e mezzo sono otto i gol di Simone in maglia Pisa e tre assist messi a referto. Nella stagione 22/23 di serie B sotto la guida di mister Aquilani a segno nella sconfitta (4-3) a Cittadella e nella vittoria (2-0) contro l’Ascoli all’Arena. Nella stagione 23-24 decisivo nella vittoria esterna a Piacenza (1-0) contro la Feralpi Salò. A segno nella sconfitta a Parma (3-2) e decisivo nel pari interno (2-2) contro il Modena all’Arena. La stagione 24/25 con mister Inzaghi la apre con il 2-2 contro lo Spezia e sigla il 2-0 in tap-in nella vittoria interna con il Cesena, la gara si chiuderà sul 3-1 finale. Infine apre le marcature con la Carrarese. La gara con gli apuani si chiuderà 2-1 con la rete di Caracciolo negli ultimi minuti.

