Silvia Rocchi: un tradimento del progetto civico e della fiducia dei cittadini di Capannoli

Pisa, Politica

Abbiamo da poco ricevuto questo comunicato stampa di Italia Viva – Capannoli e lo pubblichiamo: “Ribadiamo con forza che in democrazia chiunque è libero di candidarsi con chi vuole e dove vuole. Ma ci sorprende e ci dispiace profondamente la scelta di Silvia Rocchi, oggi Consigliere Comunale di minoranza nel gruppo civico, Silvia Rocchi Sindaco,

di entrare in Fratelli d’Italia per candidarsi alle elezioni regionali”, ci racconta Giovanni Balocchi referente Italia Viva per il Comune di Capannoli.

“Sorprende perché, subito dopo le elezioni, ha preso le distanze dai partiti – inclusi quelli che l’avevano sostenuta nella sua corsa a sindaco – rivendicando l’indipendenza del “suo”progetto civico, sottolinea Balocchi.

Oggi, questo “risveglio” nelle fila di Fratelli d’Italia smentisce apertamente quanto da lei dichiarato e mina la credibilità della sua proposta iniziale.

Per noi di Italia Viva la politica deve essere eticamente coerente. La coerenza non è un dettaglio: è il fondamento della fiducia dei cittadini. Candidarsi alle regionali sapendo quanto sia difficile ottenere l’elezione, senza un vero legame programmatico con il territorio e dopo aver voltato le spalle a chi l’ha sostenuta, non porta alcun valore aggiunto al nostro Comune.

È una scelta personale legittima, ma politicamente inconsistente per chi crede ancora in una politica seria, trasparente e responsabile

I cittadini meritano coerenza, non ambizioni travestite da impegno civico.

Last modified: Agosto 6, 2025