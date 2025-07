“Siesta Cartoon 2025”, al via la rassegna cinematografica sotto l’hangar al Bagno degli Americani

Written by admin• 8:04 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

TIRRENIA – Al Bagno degli Americani di Tirrenia al via la rassegna cinematografica in riva al mare “Siesta Cartoon 2025”, appuntamento pomeridiano dedicato ai bambini in collaborazione con Cinema Arsenale e Alfea Cinematografica.

Da lunedì 14 luglio alle ore 14.30 il via alla rassegna dei cartoni per i più piccoli sotto l’hangar. Si parte con “Sonic 3”, ma saranno molti i film in programma tra cui “Sing 2” “Dog Man”, “Cattivissimo me 4”, “Inside Out 2” tanto per citarne alcuni. I film saranno proiettati sul grande ledwall (3.5×2), di quasi dieci metri quadrati.

“Sotto la struttura ombreggiata al centro della spiaggia, proporremo anche quest’anno la rassegna cinematografica “Siesta Cartoon” per proteggere i bambini dalle ore più calde della giornata. Un progetto di successo partito ormai qualche estate fa per favorire, in un orario caldo la permanenza dei bambini all’interno del nostro stabilimento balneare, attrezzato con una grande pagoda. Saranno circa 40 le proiezioni da qui alla fine dell’estate tra gli appuntamenti che riguardano il gonfiabile 14×9 e il grande ledwall (3,5×2) sotto l’Hangar”, hanno detto Davide Bani e Alberto Gabbrielli.

L’intera programmazione. I film inizieranno tutti alle ore 14.30

14 luglio “Sonic 3”,

15 luglio “Paddington in Perù”, 16 luglio “Sing 2”,

17 luglio “Ruby Gillman: la ragazza con i tentacoli”

18 luglio “Dog Man”

19 luglio “Trasformers 1”

20 luglio “Cattivissimo me 4”

21 luglio “Inside Out 2”

22 luglio “IF- Gli animali immaginari”

23 luglio “Kung Fu Panda 4”

24 luglio “Wish”

25 luglio “Prendi il volo”

26 luglio “Mary e lo spirito di mezzanotte”

27 luglio “Trolls 3”

28 luglio “Paw Patrol – Il Super Film”

29 luglio “Elemental”

30 luglio “Tartarughe Ninja – caos mutante”

31 luglio “Mummie – A Spasso nel tempo”

