Sicurezza stradale: nel 2023 sanzioni aumentate per violazioni codice della strada

2:03 pm

PISA – A Pisa, nel corso dell’anno 2023, sono stati registrati un aumento significativo dei casi di gravi violazioni al codice della strada, soprattutto riguardanti la mancanza di copertura assicurativa, la mancata revisione dei veicoli e la guida senza patente.



Le sanzioni comminate dalla Polizia Municipale riflettono questa tendenza preoccupante. Nel dettaglio, nel 2023 sono state elevate 325 sanzioni per mancanza di copertura assicurativa (+48% rispetto al 2022) e 917 sanzioni per mancata revisione del mezzo (+187%). Anche le violazioni per guida senza patente sono aumentate, seppur in misura minore, passando da 23 nel 2022 a 28% nel 2023. Parallelamente, sono state registrate 117 sanzioni per l’uso del telefono cellulare alla guida, con un incremento del 98% rispetto al 2022. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha espresso preoccupazione per questa tendenza, evidenziando in particolare l’aumento significativo delle sanzioni per l’uso del cellulare durante la guida, che rappresenta una causa frequente di infrazioni e incidenti stradali. Ha inoltre sottolineato l’importanza della conformità alle normative stradali come segno di responsabilità e rispetto verso la sicurezza di sé e degli altri. Le sanzioni per la mancanza di copertura assicurativa e la mancata revisione del veicolo comportano pesanti multe e, nel caso della mancanza di assicurazione, anche il sequestro amministrativo del veicolo. La guida senza patente e l’uso del telefono cellulare durante la guida sono altrettanto sanzionati, con conseguenze potenzialmente gravi per la sicurezza stradale e per la conformità alle leggi in vigore. Inoltre, sono state evidenziate le azioni della Polizia Municipale, che sta svolgendo un ruolo cruciale nel controllo e nella prevenzione di queste violazioni, contribuendo così alla sicurezza stradale nella città di Pisa.

Last modified: Febbraio 15, 2024