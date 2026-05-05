Sicurezza in centro, Ciavarrella: “Bene i controlli alle Vettovaglie, avanti con tolleranza zero”

Written by Redazione• 5:14 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Angelo Ciavarrella

Consigliere Comunale di Pisa, Capogruppo Futuro Nazionale con Roberto Vannacci (FNV).

“L’operazione condotta lo scorso sabato in Piazza delle Vettovaglie dimostra quanto sia fondamentale il presidio costante del centro storico”. Lo afferma Angelo Ciavarrella, capogruppo di Futuro Nazionale, commentando l’intervento delle forze dell’ordine che ha portato all’arresto di uno spacciatore e al sequestro di droga e contanti.

Ciavarrella esprime apprezzamento per l’attività svolta: “Voglio ringraziare le forze dell’ordine per l’impegno quotidiano nel contrasto all’illegalità. I risultati raggiunti dall’inizio dell’anno, con quasi mille persone identificate, indicano che la direzione è quella giusta”.

Allo stesso tempo, il capogruppo sottolinea la necessità di non abbassare la guardia: “L’inseguimento tra i vicoli e il consistente sequestro di denaro confermano che il fenomeno dello spaccio è ancora radicato e richiede una presenza continua”.

Per Futuro Nazionale, ribadisce Ciavarrella, la sicurezza resta una priorità fondata su “tolleranza zero, certezza della pena e stop all’impunità”, con la richiesta di pene effettive e senza misure alternative.

“Continueremo a sostenere il rafforzamento dei controlli e a chiedere strumenti giuridici più incisivi per le forze dell’ordine – conclude – affinché Piazza delle Vettovaglie e tutti i quartieri di Pisa tornino a essere luoghi sicuri per cittadini e commercianti”.

Last modified: Maggio 5, 2026