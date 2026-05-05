Bus bloccato da un’auto in sosta vietata: AT valuta azioni legali

Written by Redazione• 7:01 pm• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME – At- autolinee toscane informa di aver dato mandato al proprio ufficio legale di valutare azioni legali nei confronti del proprietario dell’autoveicolo che ha bloccato e costretto a deviazioni, allungando così i tempi di percorrenza a danno di AT e dei propri clienti, per oltre 1 ora e mezzo il servizio di trasporto pubblico su gomma.

Questi i fatti: il giorno 5 maggio 2026 alle ore 14:35, provincia di Pisa, circa il bus della linea 400 in direzione Pontedera, è rimasto bloccato in località Casciana Alta a causa di una vettura privata in divieto di sosta che impediva il transito. L’autista del bus così richiedeva l’intervento della pattuglia della Polizia Municipale di Casciana Terme-Lari, che disponeva l’intervento del carro attrezzi per la rimozione del veicolo.

Nel frattempo, però le conseguenze del blocco si sono ripercosse su tutto il servizio bus. Infatti, la sala radio at ha dovuto limitare la corsa di un altro mezzo at che doveva transitare dalla medesima località alle ore 15,30, che veniva fatto arrivare fino al frantoio di Casciana Alta, ma non oltre proprio per non essere a sua volta bloccato.

Inoltre, at era costretta a sopprimere la corsa Casciana Alta – Pontedera delle ore 14:36. E la corsa successiva, la Pontedera – Lari delle ore 15:30, veniva effettuata con vettura e autista di riserva.

Solo poco prima delle 16:00, l’autoveicolo in divieto di sosta è stato rimosso, e la linea 400 in località Casciana Alta è potuta tornare regolare.

Last modified: Maggio 6, 2026