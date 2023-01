Si ribalta il cestello: due operai feriti in codice giallo. Decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco

Scritto da Antonio Tognoli• 8:15 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – La Squadra Vigili del Fuoco di Pisa é intervenuta nel pomeriggio di martedì 31 gennaio a Pisa, in via G. B. Pellizzi, per un incidente sul lavoro occorso a due operai durante il rifacimento della facciata di un edificio.



di Antonio Tognoli



L’intervento è stato decisivo a soccorrere i due malcapitati, entrambi di 57 anni residenti a Cascina, che, a seguito del ribaltamento del cestello su cui stavano lavorando a circa sette metri di altezza, risultavano lievemente feriti.



Il mezzo, inizialmente adagiato su un fianco in posizione instabile, é stato messo in sicurezza, mentre i feriti sono stati affidati alle cure del 118.

Sul posto Asl, CC di Pisa e mezzi speciali VVF: carro SAF ed Autogrù.



Le cause sono in corso di accertamento, a tale scopo l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del mezzo d’opera incidentato.

