Si chiude alle Officine Garibaldi alla presenza di Eugenio Giani la campagna elettorale di Agnese Balducci e Federico Eligi 

Written by Antonio Tognoli• 8:29 am• Pisa, Politica

PISA – Si terrà venerdì 10 ottobre alle ore 19 presso le Officine Garibaldi, Via Vincenzo Gioberti 39, Pisa l’evento di chiusura della campagna elettorale della lista Casa Riformista per Eugenio Giani Presidente. Un appuntamento che vedrà la partecipazione del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, insieme ai candidati Federico Eligi e Agnese Balducci, per un momento di confronto, musica e convivialità.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, sarà accompagnata da un apericena con musica dal vivo, occasione per incontrare da vicino i protagonisti di una campagna elettorale intensa e radicata nei valori del riformismo, della partecipazione e della buona politica.

“Arrivare alla chiusura di questa campagna elettorale è per me un momento di grande emozione e gratitudine – afferma Agnese Balducci – Voglio ringraziare di cuore tutto il team di Casa Riformista, i volontari, gli amici e le amiche che hanno dedicato tempo, energie e passione a questo progetto. Abbiamo costruito insieme una campagna fatta di dialogo vero, di ascolto delle persone, di presenza nei quartieri e nei luoghi di lavoro. Ringrazio anche il Presidente Eugenio Giani, che con la sua presenza e il suo sostegno ci ricorda quanto sia importante credere in una Toscana che guarda avanti, con equilibrio e concretezza. Qualunque sarà il risultato, sappiamo di aver dato il massimo e di aver seminato entusiasmo e fiducia. Continueremo a lavorare per una politica che metta al centro le persone, le comunità e il futuro dei nostri territori. Grazie davvero a tutti, e… incrociamo le dita per un buon risultato!”

“Casa Riformista rappresenta un progetto aperto, pragmatico e profondamente legato al territorio – ha dichiarato Federico Eligi – un punto di riferimento per chi crede nella Toscana moderna, solidale e concreta”.

