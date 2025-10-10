Coltano, interventi sull’acquedotto: in corso le riparazioni. Previsto il ripristino del servizio entro le 14

Written by admin• 9:23 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Acque SpA informa che, a causa di alcuni guasti sull’acquedotto nel comune di Pisa, negli ultimi giorni si sono verificate temporanee interruzioni idriche a Coltano, l’ultima delle quali è in corso dalla mattina di oggi, venerdì 10 ottobre.

I tecnici sono già al lavoro per la riparazione del guasto, con ripristino dell’erogazione previsto entro le ore 14.00.

Per limitare i disagi, è in fase di allestimento un punto di rifornimento idrico sostitutivo in via Palazzi, nel centro dell’abitato.

I guasti registrati sono collegati ai lavori di sostituzione delle condotte idriche in via della Sofina e via dei Pini, intervento fondamentale per risolvere in modo definitivo le criticità del servizio dovute alla vetustà dell’infrastruttura.

I lavori – realizzati con tecnologia “no dig”, che evita scavi a cielo aperto – prevedono la posa di circa 2.000 metri di nuove tubazioni di diametro maggiore, per un investimento complessivo di 400mila euro.

Questo cantiere rappresenta la seconda fase del progetto di risanamento dell’acquedotto di Coltano, dopo il primo lotto concluso nel 2023. Nei prossimi giorni sarà installata anche una tubazione esterna temporanea per ridurre ulteriormente i disagi, in vista della conclusione dei lavori prevista entro ottobre.

Acque si scusa per i disagi e ricorda che per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Last modified: Ottobre 10, 2025