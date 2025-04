Sgombero di un immobile a Ripafratta di proprietà di RFI. Immobile sottoposto a sequestro preventivo

Written by Antonio Tognoli• 1:11 pm• Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, Pisa, San Giuliano Terme

RIPAFRATTA (SAN GIULIANO TERME) – Operazione coordinata dalla Procura di Pisa con l’intervento di Polizia Municipale, Polizia Ferroviaria e servizi sociali nella giornata di giovedì 3 aprile, a partire dalle ore 9 è stata data esecuzione al decreto di sequestro preventivo di un immobile di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., oggetto di occupazione abusiva da lungo tempo a Ripafratta vicino alla stazione ferroviaria. L’intervento è stato eseguito su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, in esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo richiesto ed emesso dall’ufficio GIP del Tribunale di Pisa.



La Polizia Municipale di San Giuliano Terme e la Polizia Sezione Ferroviaria di Pisa hanno dato esecuzione al sequestro dell’immobile, per il quale RFI s.p.a. aveva formalizzato denuncia due mesi fa. Le indagini preliminari hanno consentito di riscontrare, all’interno di un ampio complesso immobiliare, peraltro ricompreso nella fascia di rispetto ferroviario e a poca distanza dalle rotaie, ln presenza di un nucleo familiare composto da circa 10 persone, tra cui 3 minori. Le operazioni di sequestro e sgombero sono state condotte con il supporto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, di personale del 118 e dei servizi sociali comunali al fine di garantire la massima tutela dei soggetti fragili presenti che, in effetti, senza alcun incidente, sono stati ricollocati in un ostello che li ospiterà temporanenamente.



A seguito dell’operazione, tanto gli immobili quanto l’area esterna sono stati posti sotto sequestro preventivo. Il personale di RFI è quindi intervenuto per sigillare fisicamente l’area e tutti gli accessi alla struttura. Si sottolinea che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati beneficiano della presunzione di non colpevolezza sino alla pronuncia definitiva della sentenza.

Last modified: Aprile 4, 2025