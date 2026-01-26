Written by Gennaio 26, 2026 12:03 pm Pisa SC

Settore giovanile: pari interno per la Primavera. Vincono gli Under 14

PISA – La Primavera del Pisa Sporting Club impatta sul terreno amico contro il Pescara rimandando il ritorno al successo; in campo maschile da segnalare l’ottimo successo esterno degli Under 14.

In campo femminile Under 17 e Under 15 passano a valanga sulle avversarie.

Ecco tutti i risultati:

Settore Maschile
PRIMAVERA 2. Pisa-Pescara 1-1
UNDER 14. Pontedera-Pisa 0-2
UNDER 13. Pontedera-Pisa 3-3

Settore Femminile
JUNIORES. Rinascita Doccia-Pisa 3-2
UNDER 17. Siena-Pisa 0-6
UNDER 15. Pisa-Promosport 7-0
PULCINI. Livorno-Pisa 4-2

