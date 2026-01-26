Written by Gennaio 26, 2026 11:55 am Pisa, Sport, Sport Home page

Indovinate un po’… il CUS Pisa perde di nuovo

Pisa (lunedì, 26 gennaio 2026) — Fra il 23 ed il 25 gennaio si sono disputati tutti gli scontri con protagoniste le squadre pisane di basket, a parte il Vicopisano Basket 2011 che scenderà sul parquet il 28 gennaio.

di Leonardo Miraglia

Queste le sfide combatutte e le classifiche aggiornate:

Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C

II giornata di ritorno

Gran Torino Draft 87-83Etrusca San Miniato

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

II giornata di ritorno

JP Bellaria64-69Shoemakers Monsummano
Basket Calcinaia80-53Castelfranco Frogs
CUS Pisa68-83PNC Livorno

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

I giornata di ritorno

La Crocetta San Miniato39-52Folgore Fucecchio sq.B
Chiesina Basket78-74Pallacanestro San Miniato
Scuola Basket Prato59-60Pallacanestro Valdera
Bellaria Cappuccini45-58Bottegone Bk Junior

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

I giornata di ritorno

Team90 Grosseto86-74Basket Volterra
Fortezza Team Livorno84-78GMV Ghezzano
Dream Basket Pisa93-42Dinamo Rosignano
Sport IES Pisa 76-68Follonica Basket
Etrusca San Miniato sq.B67-77Basket Ponsacco

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

IV giornata di ritorno

Invictus Livorno sq.BNPGMV Ghezzano sq.B
CUS Pisa sq.B40-88PNC Livorno sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

IV giornata di ritorno

Audax CarraraNPBasket Calcinaia sq.B
Pallacanestro MassaNPCastelfranco Frogs sq.B
Pallacanestro ValderaNPIsotopi Valdera
CMB Pietrasanta Basket28/1, 21:30Vicopisano Basket 2011

Info tratte da www.playbasket.it

Last modified: Gennaio 26, 2026
