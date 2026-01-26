Indovinate un po’… il CUS Pisa perde di nuovo

Pisa (lunedì, 26 gennaio 2026) — Fra il 23 ed il 25 gennaio si sono disputati tutti gli scontri con protagoniste le squadre pisane di basket, a parte il Vicopisano Basket 2011 che scenderà sul parquet il 28 gennaio.
di Leonardo Miraglia
Queste le sfide combatutte e le classifiche aggiornate:
Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C
II giornata di ritorno
|Gran Torino Draft
|87-83
|Etrusca San Miniato
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
II giornata di ritorno
|JP Bellaria
|64-69
|Shoemakers Monsummano
|Basket Calcinaia
|80-53
|Castelfranco Frogs
|CUS Pisa
|68-83
|PNC Livorno
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
I giornata di ritorno
|La Crocetta San Miniato
|39-52
|Folgore Fucecchio sq.B
|Chiesina Basket
|78-74
|Pallacanestro San Miniato
|Scuola Basket Prato
|59-60
|Pallacanestro Valdera
|Bellaria Cappuccini
|45-58
|Bottegone Bk Junior
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
I giornata di ritorno
|Team90 Grosseto
|86-74
|Basket Volterra
|Fortezza Team Livorno
|84-78
|GMV Ghezzano
|Dream Basket Pisa
|93-42
|Dinamo Rosignano
|Sport IES Pisa
|76-68
|Follonica Basket
|Etrusca San Miniato sq.B
|67-77
|Basket Ponsacco
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
IV giornata di ritorno
|Invictus Livorno sq.B
|NP
|GMV Ghezzano sq.B
|CUS Pisa sq.B
|40-88
|PNC Livorno sq.B
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
IV giornata di ritorno
|Audax Carrara
|NP
|Basket Calcinaia sq.B
|Pallacanestro Massa
|NP
|Castelfranco Frogs sq.B
|Pallacanestro Valdera
|NP
|Isotopi Valdera
|CMB Pietrasanta Basket
|28/1, 21:30
|Vicopisano Basket 2011
Info tratte da www.playbasket.itLast modified: Gennaio 26, 2026