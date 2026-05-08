Written by Maggio 8, 2026 5:51 pm Pisa SC

Settore giovanile: la Primavera sfida lo Spezia per la conquista di un posto nei play-off

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PISA – Sarà un weekend lungo e tutto da vivere quello che attende le squadre giovanili nerazzurre

L’attesa sfida della Primavera con lo Spezia al “Pagni” di Peccioli; una gara che i nerazzurri devono vincere per sperare di acciuffare in extremis un posto nei playoff.

Campionato PRIMAVERA 2
Pisa-Spezia (sabato, ore 15.00)
Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli

Campionato JUNIORES FEMMINILE
Pisa-Popolare Trebesto (sabato, ore 16.30)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato

Campionato UNDER 17 FEMMINILE
Livorno-Pisa (sabato, ore 16.00)
Campo “Cini”, via Zola 58, Livorno

Campionato UNDER 17 FEMMINILE
Rinascita Doccia-Pisa (martedì, ore 17.15)
Campo “Biagiotti”, via XX Settembre 240, Sesto Fiorentino

Campionato UNDER 15 FEMMINILE
Pisa-Affrico (domenica, ore 10.00)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato

Campionato PULCINI FEMMINILE
Pisa-Freccia Azzurra (domani, ore 18.00)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato

Foto Ufficio Stampa Pisa Sc

Last modified: Maggio 8, 2026
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