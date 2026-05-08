Settore giovanile: la Primavera sfida lo Spezia per la conquista di un posto nei play-off

PISA – Sarà un weekend lungo e tutto da vivere quello che attende le squadre giovanili nerazzurre
L’attesa sfida della Primavera con lo Spezia al “Pagni” di Peccioli; una gara che i nerazzurri devono vincere per sperare di acciuffare in extremis un posto nei playoff.
Campionato PRIMAVERA 2
Pisa-Spezia (sabato, ore 15.00)
Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli
Campionato JUNIORES FEMMINILE
Pisa-Popolare Trebesto (sabato, ore 16.30)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato
Campionato UNDER 17 FEMMINILE
Livorno-Pisa (sabato, ore 16.00)
Campo “Cini”, via Zola 58, Livorno
Campionato UNDER 17 FEMMINILE
Rinascita Doccia-Pisa (martedì, ore 17.15)
Campo “Biagiotti”, via XX Settembre 240, Sesto Fiorentino
Campionato UNDER 15 FEMMINILE
Pisa-Affrico (domenica, ore 10.00)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato
Campionato PULCINI FEMMINILE
Pisa-Freccia Azzurra (domani, ore 18.00)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato
Foto Ufficio Stampa Pisa ScLast modified: Maggio 8, 2026