Pisa, successo per il 20° Premio Ippico Nazionale Corpo Guardie di Città: raccolti 3.750 euro per il sociale

Written by Redazione• 6:30 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Sport, solidarietà e partecipazione hanno caratterizzato la ventesima edizione del Premio Ippico Nazionale Corpo Guardie di Città, andata in scena martedì 28 aprile 2026 all’Ippodromo San Rossore di Pisa. Un appuntamento ormai storico per la stagione ippica italiana che, negli anni, si è trasformato in una delle manifestazioni benefiche più partecipate del territorio.

L’edizione 2026 ha fatto registrare numeri record, a partire dal torneo di burraco organizzato all’interno dell’evento: 112 partecipanti provenienti da tutta la Toscana, suddivisi in 28 tavoli, per quello che viene già indicato dagli organizzatori come uno dei tornei più partecipati dell’anno a livello regionale.

Tra corse ippiche, lotteria solidale e iniziative collaterali, la giornata ha richiamato centinaia di persone trasformando l’ippodromo in un luogo di incontro e condivisione. Grazie alla partecipazione del pubblico sono stati raccolti 3.750 euro destinati a diverse realtà impegnate nel sociale e nella tutela dell’infanzia, tra cui Fondazione Meyer, Fondazione Stella Maris, CareGivers Pisa, G.M.A. ETS e La Città dei Bambini di padre Ernesto Saksida.

Il Premio Ippico Nazionale Corpo Guardie di Città può inoltre vantare un primato unico: è infatti la prima azienda italiana ad aver intitolato per vent’anni consecutivi una corsa ippica nazionale, diventando anche l’unico istituto di vigilanza privata in Italia a raggiungere questo traguardo.

L’iniziativa ha ottenuto negli anni il sostegno di numerosi enti pubblici, tra cui Ministero dell’Agricoltura, Regione Toscana, Provincia e Comune di Pisa, oltre a diversi Comuni del territorio e al CONI Toscana.

Il 20° Premio Ippico Nazionale Corpo Guardie di Città si conferma così non solo un evento sportivo di rilievo, ma anche un esempio concreto di come sport e solidarietà possano unirsi per sostenere progetti sociali e coinvolgere il territorio.

Last modified: Maggio 8, 2026