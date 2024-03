Settore giovanile: la Primavera cala il tris contro la Ternana

Scritto da admin• 1:34 pm• Pisa SC

PISA – Settimana positiva per le giovanili del Pisa Sporting Club; la Primavera torna a vincere superando nettamente la Ternana (3-0) mentre Under 16 (3-1) e Under 15 (1-0) regolano il Sassuolo. Ottimo pareggio esterno per l’Under 17 in casa del Napoli.

Campionato PRIMAVERA 2

Pisa-Ternana 3-0

Campionato UNDER 17

Napoli-Pisa 1-1

Campionato UNDER 16

Pisa-Sassuolo 3-1

Campionato UNDER 15

Pisa-Sassuolo 1-0

Campionato UNDER 13

Pisa-Carrarese 10-1

Campionato ESORDIENTI 2° ANNO

Pontedera-Pisa 0-5

Pisa-Zambra 3-3

Campionato ESORDIENTI 1° ANNO

Pisa-Porta Lucca 9-2

Campionato PULCINI 2° ANNO

Pisa-Oltrera 4-0

Pisa-San Giuliano 4-2

Campionato PULCINI 1° ANNO

Porta Lucca-Pisa 1-5

Campionato PULCINI 1° ANNO

Pisa-Atletico Cascina 6-1

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI

Mda-Pisa 7-4

Pisa-Calci 2-5

Campionato PRIMI CALCI 7 ANNI

Pisa-Porta Lucca 4-0

Campionato PICCOLI AMICI

Pisa-Vecchiano10-3

