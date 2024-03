An Kei ancora una volta campione regionale di karate

Scritto da Antonio Tognoli• 2:49 pm• Pisa, Sport/Altro

PISA – Il miglior risultato del Campionato Regionale Toscano di Karate,

svoltosi il 3 Marzo a Barberino-Tavernelle, lo ha ottenuto la squadra

pisana An Kei Karate

L’associazione sportiva presieduta dal Maestro Andrea Di Gesù, conferma la sua posizione di primo piano a livello regionale e nazionale, ottenendo numerose vittorie con atleti in gara in tutte le categorie, dai più giovani di circa 6 anni di età fino ai veterani. Globalmente la società conquista il primo posto nella specialità Kata ed il terzo posto nella specialità Kumite, ottenendo nel complesso il maggior numero di vittorie e medaglie.

Quella del campionato regionale è una ulteriore testimonianza del grande lavoro svolto dalla società in una paziente e costante attenzione a promuovere la disciplina del karate, nelle sedi pisane della Palestra Mithos e dalla Palestra delle scuole Medie Fucini. La squadra An Kei Karate allena amatori ed agonisti, che intraprendono

la millenaria disciplina del karate a scopi di benessere fisico e psichico, per la difesa personale e per il raggiungimento di obiettivi personali ed agonistici di alto livello.

Il prossimo appuntamento sarà il Campionato Italiano a Pescara, dove la bandiera pisana sarà retta da ben tre atleti convocati per l’importante appuntamento.

