Settore giovanile: i quadri tecnici tra conferme e novità

PISA – Il settore giovanile del Pisa Sporting Club sono pronte a proiettarsi nella prossima stagione agonistica ripartendo, però, da un punto fermo: Dante Lucarelli è stato infatti confermato, nel ruolo di Responsabile del Settore Giovanile.

Sarà ancora lui, dunque a guidare il Settore Giovanile Nerazzurro che ha già predisposto i quadri tecnici della prossima stagione:

Responsabile Settore Giovanile. Dante Lucarelli

Responsabile Tecnico Settore Giovanile. Marco Fumagalli

Responsabile Organizzativo Settore Giovanile. Luca Scaramuzzino

Segretario Settore Giovanile. Gianni Riccio

Coordinatore Tecnico. Riccardo Rocca.

Responsabile Tecnico Attività di Base. Ernesto Pasquini, Francesco Beconcini

Responsabile Tecnico Piccoli Amici e Primi Calci. Paolo Nasuto

Questi i tecnici che guideranno le principali squadre del Settore Giovanile del Pisa Sporting Club:

Primavera. Matteo Innocenti

Under 17. Sandro Cois

Under 16. Luca Paoletti

Under 15. Federico Gandini

Under 14. Tommaso Michelucci

