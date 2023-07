Matteo Innocenti nuovo tecnico della Primavera

Scritto da admin• 10:18 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della squadra Primavera a Matteo Innocenti.

Terminata la carriera da calciatore Matteo Innocenti, classe 1986, si è subito messo in luce come tecnico prima sulla panchina della Fortis Juventus e quindi su quella del Grassina, Società con cui ha centrato una storica promozione in serie D e la vittoria nella Supercoppa d’Eccellenza.

Il tecnico Matteo Innocenti guiderà uno staff composto da Mirko Barbero (allenatore in 2°), Edoardo Pollastrini (preparatore atletico), Valerio Fabbriciani (preparatore portieri), Andrea Bianchi (collaboratore tecnico/match analyst), Dario Lenzini (fisioterapista) e Stefano Mangino (team manager)

Last modified: Luglio 9, 2023