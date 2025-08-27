Settembre: modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Pisa – La Spezia

Written by admin• 11:49 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Nel mese di settembre sono previste importanti variazioni alla circolazione ferroviaria sulla linea Pisa – La Spezia per consentire lavori di potenziamento tecnologico tra Massa e Sarzana, a cura del gestore dell’infrastruttura.

Dall’1 al 26 settembre, nelle mattine dal lunedì al venerdì, i treni Regionali subiranno cancellazioni, limitazioni e modifiche agli orari di partenza e arrivo.

Per quanto riguarda gli Intercity:

IC 505 e 657 saranno limitati a La Spezia ;

e saranno ; IC 670 partirà da La Spezia ;

partirà ; IC 651 sarà prolungato fino a Grosseto.

Le Frecce circoleranno regolarmente.

Sabato 13 e domenica 14 settembre, invece, a causa di manutenzione straordinaria, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Pisa e Forte dei Marmi e tra Lucca e Viareggio.

Le Frecce sulla tratta Roma–Genova subiranno cancellazioni o limitazioni a Pisa, con la sospensione del collegamento Pisa–Genova. Possibili impatti anche nei giorni 12 e 15 settembre.

I canali di acquisto sono già stati aggiornati, mentre quelli relativi all’interruzione del 13 e 14 settembre per le corse Intercity sono in fase di elaborazione.

I viaggiatori sono invitati a informarsi prima di partire attraverso:

i canali di acquisto Trenitalia,

Trenitalia, la sezione “Infomobilità” sul sito e sull’ App Trenitalia ,

sul sito e sull’ , il call center gratuito 800 89 20 21,

800 89 20 21, il personale di stazione, potenziato per tutta l’estate.

Per maggiori dettagli è disponibile la campagna “Scegli di viaggiare informato” al link dedicato.

