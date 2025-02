Servizio Civile con Avis Toscana: aperte le candidature per 6 posti a Pisa

Written by admin• 11:33 am• Attualità, Pisa

PISA – Arriva a Pisa l’opportunità di partecipare al servizio civile con Avis Toscana. L’associazione offre 6 posti su un totale di 43 disponibili a livello regionale, con le candidature aperte fino al 18 febbraio. I volontari saranno coinvolti nella promozione della donazione di sangue e plasma, in linea con il progetto “SCUola di dono in Toscana”.

I posti disponibili sono presso le seguenti sedi: Avis comunale di Fornacette, Montopoli in Val d’Arno, Pisa, Ponsacco, Santo Pietro Belvedere e Avis Intercomunale Alta Val di Cecina – Volterra. Il servizio civile avrà una durata di 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore flessibili, distribuite su cinque giorni. I volontari riceveranno un rimborso mensile di 507,30 euro, corrisposto dal Ministero per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Possono candidarsi i giovani tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti), esclusivamente tramite il portale online con SPID, al link https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro le 14:00 del 18 febbraio 2025.

“Optare per il servizio civile con Avis Toscana – afferma la presidente Claudia Firenze – è un’occasione per intraprendere un’esperienza che arricchirà sia sul piano professionale che umano. Il nostro obiettivo è che i giovani che si candidano diventino più consapevoli del valore del dono e della solidarietà, fondamentali per le nuove generazioni”.

PROVINCIA DI PISA – 6 POSTI DISPONIBILI

Avis Comunale Fornacette

Avis Comunale Montopoli in Val d’Arno

Avis Comunale Pisa

Avis Comunale Ponsacco

Avis Comunale Santo Pietro Belvedere

Avis Intercomunale Alta Val di Cecina – Volterra

