Rachele Compare (FdI): “Progetti Pinqua in Via Piave e Via Rindi”

Written by admin• 11:46 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa di Rachele Compare Presidente II Commissione Consiliare Permanente Consigliere e Vice Capogruppo Fratelli D’Italia Pisa

“Si è svolta la seduta della Seconda Commissione Permanente del Comune di Pisa, durante la quale é stato discusso l’argomento relativo al progetto di riqualificazione del quartiere ERP tra via Piave e Via Rindi. La riqualificazione fa parte di una serie di progetti legati a finanziamenti che Pisa ha ottenuto, nell’ambito del Programma Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA), che prevede una serie di interventi su immobili e aree pubbliche che ha come obiettivo il miglioramento energetico, strutturale e impiantistico degli edifici, includendo anche interventi fondamentali per garantire un ambiente più vivibile e sostenibile per i residenti con la riqualificazione degli spazi pubblici circostanti, la creazione di aree verdi, percorsi pedonali, aree attrezzate per cani, un’area ludica per i bambini, inserimento di alberi e arbusti e infine nuovo arredo urbano nelle piazze. Un aspetto fondamentale emerso durante la seduta di Commissione riguarda la titolarità delle aree comuni coinvolte: già nel 1999 il Comune, amministrato dalle precedenti giunte di centro sinistra, stanziò circa 2 miliardi di lire per la realizzazione dei piazzali ed aveva sottoscritto un accordo di cessione delle aree. Non si sa per quale motivo l’accordo non sia mai stato formalmente concluso, disperdendo così notevoli risorse pubbliche. L’attuale Amministrazione, cercando una valida soluzione, dopo una serie di passaggi interlocutori con i cittadini e i proprietari, ha intrapreso, attraverso l’Avvocatura Comunale, un’azione legale di usucapione, con l’obiettivo di ottenere la titolarità delle aree, per poter finalmente procedere alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria. Quindi in commissione è stato ribadito dai tecnici che i lavori per la fase finale della riqualificazione possono pertanto proseguire senza intoppi, testimoniando l’impegno dell’Amministrazione comunale nel migliorare la qualità dell’abitare e la vivibilità urbana a Pisa, attuando un processo di trasformazione del quartiere e rafforzando il legame tra la comunità e il territorio“.

Last modified: Febbraio 6, 2025